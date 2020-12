Morabito: “Serve la personalità di Giroud o Caicedo. Pradè? Facile scaricare colpe su di lui, ma…”

Il noto agente Vincenzo Morabito ha parlato a Radio Bruno del complicato momento viola: “Prandelli è entrato in un momento particolare, è una persona seria e responsabile e riuscirà a tirare fuori il gruppo da questa situazione difficile. La Fiorentina però qualcosa sul mercato deve fare, manca una punta di personalità che non abbia problemi di adattamento, un realizzatore perché Vlahovic non è pronto. La squadra c’è, ma un elemento di personalità può dare una spinta e trascinare gli altri. Può esserle Piatek? No, io prenderei uno come Caicedo o Giroud, giocatori navigati che non hanno bisogno di ambientamento e che possano trascinare i giovani. Se devo prendere tanto per prendere resto così. Entrambi sono in scadenza, può succedere di tutto ma guadagnano tanto”.

Sulal lotta salvezza: “La Fiorentina non rischia assolutamente, ma quando le stagioni partono male si innescano meccanismi strani nella testa dei calciatori. Prandelli deve essere bravo ad uscire da questa situazione il prima possibile, è una squadra tranquillamente da metà classficia perché Verona o Sassuolo sono alla portata della Fiorentina. La partenza ad handicap è colpa di un allenatore come Iachini che aveva chiuso il suo compito, ma quest’anno può succedere di tutto”.

Sulle parole di autocritica di Pradè: E’ giusto che un direttore si prenda le responsabilità, che sia presente a livello mediatico e che ci metta la faccia. E’ una persona di grande cultura, di spessore e di educazione, è semplice ora scaricare le colpe su di lui ma è ovvio che i tifosi dopo un anno di bonus alla proprietà ora si aspettano qualcosa.

Bocci: “La Fiorentina manca nei leader. Ribery e Callejon devono dare di più”