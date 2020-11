Prandelli come Mondonico: in bianco per la Fiorentina. Ma i giochi sono aperti

La Nazione ha dedicato oggi una riflessione alle parole di ieri di Cesare Prandelli in onda su Radio Rai (LEGGI): il quotidiano traccia un parallelismo fra il tecnico di Orzinuovi ed Emiliano Mondonico, che a suo tempo aveva detto “Per la Fiorentina firmerei e firmo, subito, in fretta e in bianco”. Un po’ come Prandelli, che non ha potuto frapporre considerazioni di carattere economico, nessun paletto di nessun genere, solo autostima e voglia di dimostrare la propria grinta. E la scommessa tra il serio ed il faceto fatta con Barone (“Tra un paio di mesi sarà la Fiorentina a chiedermi di restare”) è tutta da giocare.