Prandelli: “Chiesa deve specializzarsi, quindi diventerà tra i più forti d’Europa. Il mio parere su Iachini”

Sulle pagine de La Nazione troviamo un’intervista all’ex allenatore viola Cesare Prandelli; ecco i passaggi salienti.

Dopo aver parlato di come inganna il tempo, improvvisandosi giardiniere, il tecnico si chiede come ripartiremo tutti noi, ancor prima che il calcio. “Il pallone ne uscirà trasformato, ma anche noi. Inevitabile, cambieremo, colpiti da un virus democratico”. La sosta restituirà Ribery alla Fiorentina, Prandelli ne è entusiasta e ritiene che l’assenza del francese abbia pesato tantissimo. L’altro leader è Chiesa: “deve specializzarsi in quella che sente come la sua posizione tattica naturale. Se farà questo diventarà il giocatore più forte d’Europa”. Il lavoro di Iachini è definito come buono, caparbio, umile e razionale. La Fiorentina ha trovato equilibrio: “Difficile pensare ad altre soluzioni per l’anno prossimo”. Chiosa sul virus e i giocatori, che vanno aiutati sul piano psicologico più che fisico, perché, Prandelli è sicuro, nulla sarà come prima.

