Prandelli cala il tris, contro la Sampdoria non sono ammesse distrazioni

Buone notizie per mister Prandelli in vista della fondamentale sfida di domenica a Marassi. Contro la Sampdoria sarà del match Franck Ribery. Il francese ha rispettato le tabelle di marcia e sembra ormai guarito dai leggeri fastidi muscolari accusati nei giorni scorsi. Come riportato da La Nazione, già da ieri Franck ha ripreso a lavorare assieme ai suoi compagni all’interno del centro sportivo. Il provino sul campo ha dato il responso positivo che tutti attendevano. Cauto ottimismo anche per Martin Caceres, l’uruguaiano pare aver superato buona parte dei problemi alla schiena e quasi certamente sarà convocabile. Dopo il turno di squalifica tornerà a disposizione anche Castrovilli, il talento e il dinamismo del giovane centrocampista gigliato sono mancati terribilmente al reparto.

