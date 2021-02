Il sindaco di Bagno a Ripoli: “Commisso e la politica? Ci vuole più leggerezza”

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, di recente a contatto con Commisso per l’inaugurazione dei lavori per il centro sportivo, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “Se verrà realizzato prima il centro sportivo o la tranvia? Penso il centro sportivo”, ha detto Casini, “i lavori sono già iniziati. Per quanto riguarda la tranvia stiamo lottando contro quello che ormai anch’io chiamo “il partito del calesse”, siamo alle prese con un ricorso al tar ma risolveremo anche questa e credo che nel mese di aprile potremo arrivare ad una fine di tutto. Il rapporto tra Commisso e la politica? La situazione deve alleggerirsi, credo si debba lavorare in un clima di condivisione, tutti vogliamo bene alla Fiorentina che è una risorsa importantissima del nostro territorio. Noi fiorentini siamo così, un po’ criticoni ma perché siamo molto passionali”.

