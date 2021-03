Sarà un sabato pomeriggio di passione. Alle 18 Fiorentina impegnata al Ciro Vigorito nello scontro salvezza contro il Benevento. Come ricorda il Corriere dello Sport, la squadra viola va a caccia della prima vittoria esterna nel 2021 che per Prandelli sarebbe la numero 150 da allenatore in Serie A. Per scacciare tutti i fantasmi c’è solo questa strada.