Pradè studia il piano B in caso di partenza di Milenkovic e Chiesa

Il mercato della Fiorentina può entrare nel vivo. I viola, dopo il ritorno di Borja Valero, devono però guardarsi le spalle dalle tante (troppe?) richieste per due suoi gioielli. Si tratta di Nikola Milenkovic e Federico Chiesa. La Repubblica quest’oggi in edicola affronta il tema sottolineando come sia il Milan il fronte più caldo da contenere: Pioli rivorrebbe il serbo con lui in rossonero e la situazione potrebbe prendere una piega favorevole a Maldini e Massara qualora arrivasse un tesoretto con la cessione di Paquetà: 30 o 40 milioni metterebbero in crisi la dirigenza viola anche se Iachini ha chiesto di non smantellare la difesa. E Chiesa? Situazione differente rispetto a Milenkovic: il gioiello viola non pare intenzionato a rinnovare il suo contratto e la Juve rimane in agguato. Anche qui, molto dipenderà dalla cessione o meno di Douglas Costa, che potrebbe dare maggior manovra ai bianconeri magari con l’inserimento di una contropartita come Luca Pellegrini.

Che fare? Pradè non è rimasto a guardare e non si fida certo del mercato: ha sondato la Roma per Federico Fazio, che potrebbe poi arrivare a prescindere da una eventuale cessione. Izzo e Cistana gli altri nomi vagliati. Per sostituire Chiesa, invece, si è fatto un nome che già era entrato nelle mire viola come Gerard Deulofeu (SCHEDA), ’94 del Watford.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina