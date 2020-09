Ceccherini piace a due squadre: Fazio il suo sostituto? Izzo…

La Nazione si concentra sui possibili movimenti di mercato in difesa. Per Milenkovic la Fiorentina potrebbe tentennare solo di fronte a un’offerta pazza. Intanto i dirigenti viola lavorano su piste che comunque dovrebbero non essere vincolate al futuro di Milenkovic. La trattativa per Fazio della Roma potrebbe combaciare con il trasferimento di Ceccherini al Bologna o al Brescia. Izzo del Toro? I contatti con i granata sono fermi a qualche settimana fa quando i viola hanno capito che arrivare a Belotti sarebbe stata un’impresa impossibile.

->TUTTE LE NEWS DI MERCATO SULLA FIORENTINA