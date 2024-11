Pradè ha deciso: sì ai riscatti. La Fiorentina prepara 32 milioni per i prestiti

A centrocampo ci sono anche Yacine Adli e Danilo Cataldi. Per quanto riguarda il primo, gli accordi con il Milan sono chiari: prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 10. Per la Fiorentina il francese sta diventando una pedina importante e potrebbe esserlo anche per il futuro. Cataldi rientrerà col Como dopo l'infortunio al piede destro. La Lazio chiede 4 milioni, la cifra del riscatto. Per la Fiorentina si tratta di una condizioni favorevole visto come sta rendendo in campo.