Pradè e i suoi ritorni di fiamma. La nuova Fiorentina guarda al passato

Daniele Pradè per costruire la nuova Fiorentina potrebbe affidarsi a vecchi obiettivi, e a improvvisi ritorni di fiamma

La Nazione analizza un aspetto curioso dell'operato di Daniele Pradè. Il tornare spesso su obiettivi fissati nelle sessioni di mercato precedenti e mai raggiunti. Passando per i cavalli di ritorno come Borja Valero, Nastasic, Rosati Badelj e alcuni extra viola, Torreira e Mandragora. Lo stesso Belotti era da anni un pallino del direttore viola, così come Roberto Goretti, cercato prima dell'arrivo di Burdisso. Adesso che c'è una Fiorentina da rifondare Pradè potrebbe tornare volentieri su dei profili seguiti negli scorsi anni