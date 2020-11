Pradè, con il Parma taglierà il traguardo delle 250 gare in viola

La gara di Parma rappresenta un importante traguardo per Daniele Pradé. Con l’incontro di domani sera al Tardini il ds raggiungerà quota 250 partite ufficiali da direttore della Fiorentina. Pradé arrivò a Firenze nell’estate del 2012 e vi rimase fino al 2016, per poi tornare nel 2019, quando venne richiamato da Commisso. Come riporta La Nazione, nelle sei stagioni in viola Pradé vanta un buon bilancio nelle 249 gare affrontate grazie alle 121 vittorie (49%), 58 pareggi e 70 sconfitte. Da evidenziare le 14 vittorie su 19 gare di coppa Italia e i 17 successi su 34 incontri di Europa League. Tanti piazzamenti: finale di coppa Italia del 2014, semifinali di Europa League e di coppa Italia del 2015, 3 quarti posti consecutivi nel 2012-2015.

FIDUCIA A TEMPO PER IACHINI, PRANDELLI ATTENDE