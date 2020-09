Possibilità di rinnovo per Biraghi. C’è l’ok di mister Iachini

Cristiano Biraghi di rientro dal prestito della scorsa stagione all’Inter è rientrato alla base Fiorentina. Come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport Stadio, dopo l’incontro avvenuto ieri tra la dirigenza viola e l’entourage del giocatore (LEGGI QUI) si registra un’apertura ad un possibile rinnovo e permanenza del laterale sinistro in maglia viola. Il tecnico viola Beppe Iachini avrebbe già approvato un tale rientro in rosa ma serve trovare l’accordo per un rinnovo ed un adeguamento del contratto. Da non sottovalutare il mercato che non manca al difensore mancino.

