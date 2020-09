Biraghi, fumata bianca per il rinnovo: positivo l’incontro tra club e agente

Cristiano Biraghi è sempre più vicino a rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina (quello attuale scadrà a giugno 2022): lo ha detto Gianluca Di Marzio durante la consueta trasmissione di calciomercato in onda su Sky Sport, raccontando di un incontro andato a buon fine tra i dirigenti viola e l’entourage del giocatore. Tornato a Firenze dopo la stagione trascorsa in prestito all’Inter nell’ambito dell’operazione che ha portato Dalbert in viola, il laterale della Nazionale si trova attualmente in ritiro a Coverciano con l’Italia di Mancini.