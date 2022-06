Possibile futuro in A per Odriozola, ma non alla Fiorentina: la pretendente

Odriozola potrebbe tornare in Italia, ma non a Firenze. Una squadra di Serie A si muove per il terzino spagnolo

Redazione VN

Alvaro Odriozola, salvo sorprese, farà rientro in Spagna per approdare alla corte di Carlo Ancelotti. Il suo futuro però è tutt'altro che scontato, tanto che la sua permanenza al Real Madrid non sembra essere una priorità.

Il colpo di scena

Secondo quanto riportato dal Tuttosport, l'Inter si starebbe muovendo per imbastire una trattiva con il Real con lo scopo di portare a Milano Odriozola. Inzaghi lo vede come il perfetto sostituto in caso di addio di Dumfries. I "Blancos" chiedono 20 milioni, con 4 milioni da garantire la giocatore come stipendio.