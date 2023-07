Portiere: Livakovic si allontana. Ecco i nomi caldi per la porta gigliata

Su Il Corriere dello Sport di oggi, un'analisi sui possibili nomi accostati alla porta della Fiorentina. A partire da quello di Dominik Livakovic, numero uno croato per il quale il Villarreal avrebbe offerto 10 milioni. Se veramente gli spagnoli avessero messo sul piatto tale cifra, avrebbero già sbaragliato la concorrenza dei viola, i quali hanno presentato un'offerta da poco più di 6 milioni di euro. Se sfumasse definitivamente la trattativa, la Fiorentina potrebbe comunque continuare a valutare altri due estremi difensori: Horn e Grabara. Il primo si è appena svincolato dal Colonia dopo aver giocato per 21 anni nello stesso club, mentre il secondo è un profilo interessante essendo il portiere del Copenaghen e della nazionale polacca. È sotto contratto fino al 2026 e i viola dovrebbero quindi fare l’offerta giusta sia per il club che detiene il cartellino che per il giocatore. Secondo il quotidiano, per lui la nostra Serie A sarebbe una destinazione gradita e darebbe l’assenso al trasferimento. Tutto ciò, senza dimenticare che la Fiorentina ha sempre Pietro Terracciano che ha un contratto fino a giugno 2025, ed in più che Cerofolini, quando é stato chiamato in causa in Serie A, è sempre stato in campo per gli interi novanta minuti con buone prestazioni, con l'attuale secondo di Terracciano che è in scadenza nel giugno del 2024: anche per lui quindi dovrà essere fatta una valutazione. Per il futuro, invece, l'intenzione è quella di lanciare tra qualche anno i due virgulti del vivaio viola, Martinelli e Vannucchi.