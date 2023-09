Portiere: il salto di qualità dove è? Ed Italiano si trova ancora a scegliere

Il Corriere Fiorentino tratta oggi il tema portiere in casa Fiorentina. Come riporta il quotidiano, Christensen è stato preso dopo un lunghissimo casting nel corso del quale i gigliati sono passati dal sogno Vicario per poi valutare nomi come Audero (una delle prime scelte di Italiano), Musso, Montipò, Caprile o Grabara. L’idea, almeno nelle intenzioni del tecnico, era abbastanza chiara: compiere (finalmente) un decisosalto di qualità. Non a caso aveva messo l’acquisto del portiere sullo stesso piano di quello del centravanti, dato che si era convinto che fossero soprattutto quelli i ruoli sui quali intervenire per correggere quei difetti che avevano costituito il limite principale della squadra. Il problema è cheil mercato non ha portato un titolarissimo, ma l’ennesimo profilo che dovrà dimostrare sul campo di essere migliore di Terracciano. Al momento vige l'alternanza tra i due estremi difensori viola: 3 presenze per Terracciano (una in campionato più le due gare del playoff di Conference League con il Rapid Vienna) e due per Christensen che, dopo aver fatto il suo esordio con il Lecce, è stato confermato a San Siro. I numeri, al momento, non parlano a favore del danese (già 6 gol presi), con Italiano che vorrà testarlo ancora prima di fare una scelta definitiva.