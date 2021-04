Porta girevole: via Dragowski? In prima linea c’è Cragno

Le prestazioni di Cragno col Cagliari in questi anni hanno convinto la Fiorentina a metterlo in cima alla lista delle preferenze in caso di bisogno

Redazione VN

Alessio Cragnoha esultato sul divano per la vittoria del suo Cagliari contro la Roma. Fermo a causa del Covid, il portiere dei sardi è finito nei radar della Fiorentina come eventuale sostituto di Dragowski, che per adesso non rinnova il contratto e potrebbe lasciare la Toscana nel corso della prossima sessione di mercato. Cragno è in prima fila per sostituirlo, con forte gradimento del presidente Commisso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.