Sconcerti: “Gattuso nome ambizioso, mi dispiacerebbe non venisse. Vlahovic…”

"Salvezza? Se la Fiorentina continua a fare più o meno un punto a partita riesce a farcela da sola. Ma basta una sconfitta e ti saltano di nuovo tutti addosso"

Mario Sconcerti, editorialista Corriere della Sera, ha parlato a TMW Radio: "Se il rapporto con Gattuso si è raffreddato significa che non è mai nato... Che senso ha sentire l'allenatore quarto in classifica se non gli puoi fare la squadra. Juric è una garanzia ma è stato già scoperto tutto, mentre De Zerbi penso abbia qualcosa ancora di potenziale: il problema, comunque, è di giocatori. Se glieli dai buoni ha dimostrato di saper fare buone cose. Mi dispiacerebbe non venisse Gattuso, sarebbe nome ambizioso che costringe a fare una certa squadra. Prima dell'allenatore, c'è da capire che tipo di giocatori seguiranno".