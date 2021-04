Bucciantini “Fiorentina, due problemi. L’allenatore? Non firmerà in bianco”

L'opinione del giornalista di Sky, noto tifoso della Fiorentina: "De Zerbi per me è un fenomeno".

Il noto giornalista Marco Bucciantini, da poco opinionista del Pentasport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nella trasmissione di oggi: "Quello che salta agli occhi di questa Fiorentina è che è una squadra che fa fatica a giocare da squadra", ha detto. "Le mancano principalmente due cose: il passaggio e l'intensità, due concetti molto importanti nel calcio moderno. Non mancano passione, voglia o gamba, ma capacità di passare la palla e intensità". Interpellato sulla questione allenatore, Bucciantini ha detto la sua: "Gattuso ha allenato Milan e Napoli, De Zerbi (che per me è un fenomeno) vorrà fare un passo avanti nella sua carriera: questi allenatori non vengono in bianco a Firenze come magari poteva essere cinque anni fa. Questo lo dico e lo ribadisco: bisogna dare garanzie, bisogna comprare i Tomiyasu, i De Paul, i Berardi".