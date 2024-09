Pongracic torna nel mezzo? Ballottaggio a sinistra tra Ranieri e Biraghi

Rocco Commisso torna domani a Firenze e lo fa in tempo utile per consentire a Palladino di mostrargli il 3-4-2-1, schieramento da cui il tecnico campano riparte a Bergamo con qualche certezza in più relativa ai centrali difensivi dopo gli aggiustamenti fatti in questi giorni al Viola Park: ma l'esame sarà di quelli probanti, capace di spostare giudizio e intenzioni dell’allenatore se le cose non dovessero andare nella maniera sperata e voluta.