Pongracic, sarà lui il perno centrale della difesa viola

Pongracic, nonostante non abbia brillato nella prima apparizione in viola, ha in mano il pacchetto difensivo

"Un possente difensore che ha fatto molto bene col Lecce"; così La Repubblica ha descritto Marin Pongracic. Arrivato per sostituire Nikola Milenkovic, ha esordito per la rima volta in maglia viola sabato, nella sfida contro il Preston. Reduce dagli Europei, il giocatore si è mostrato non al massimo della brillantezza e condizione fisica. Mister Palladino però, ha scelto di schierare ugualmente l'ex Lecce per un duplice motivo: facilitare la confidenza con il ritmo partita, e inserire il giocatore negli schemi della nuova Fiorentina. Il tempo giusto negli interventi, lo stacco aereo, l’abilità di saper muovere il pallone con ritmo e geometrie, queste le caratteristiche del croato che hanno spinto Palladino a identificarlo come perno centrale della difesa viola. Nel corso delle amichevoli anche Ranieri è stato schierato in quel ruolo, ma l'idea del tecnico campano è chiara: difesa a tre con Pongracic centrale, Ranieri a sinistra e Quarta braccetto di destra.