Pongracic in crisi, Moreno pieno di incognite. In difesa scelte discutibili

Moreno, dotato di altezza e fisicità, rimane un'incognita in termini di adattamento alla Serie A. La difesa della Fiorentina continua a essere vulnerabile: sei attaccanti di diverse squadre hanno segnato contro i viola in tre partite, nonostante De Gea, al suo esordio in campionato, abbia difeso la porta. Solo contro il Venezia, privo di Pohjanpalo, la Fiorentina non ha subito gol. Lo riporta il Corriere Fiorentino.