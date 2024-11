Pongracic, ci siamo. Le partite nel mirino e lo stimolo della difesa a 4

La Repubblica analizza oggi la situazione di Pongracic, con il centrale della Fiorentina che scalpita per tornare a giocare. Come scrive il quotidiano, infatti, la ripresa dopo la sosta servirà alla Fiorentina anche per poter vedere il vero Pongracic. Il croato, pur non giocando una gara ufficiale dallo scorso 15 settembre, è stato ugualmente convocato dal ct della Croazia Dalic per le partite contro Scozia e Portogallo. Una scelta singolare per i più ma che affonda in motivi più profondi: la selezione balcanica aveva poche scelte in difesa e, pur privo di tanti minuti alle spalle, Pongracic ha rappresentato un usato sicuro da inserire in lista. Venerdì sera con la Scozia ha assistito alla sconfitta dei suoi compagni dalla panchina, cosa che con ogni probabilità succederà anche domani sera a Spalato.