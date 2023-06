Polverosi: “Stagione indimenticabile. La Fiorentina è partita da lontano”

"In due anni, la squadra è cresciuta, l’allenatore pure. La Fiorentina è arrivata così in alto cercando sempre di giocare un buon calcio. A volte (spesso) c’è riuscita, a volte no, ma questa è una strada tracciata da cui non si può tornare indietro. La Fiorentina è arrivata a Praga con un passo dietro l’altro, migliorando se stessa in ogni momento. Ha fatto tanto il club, anche se l’empatia non è il suo forte. Ha costruito un centro sportivo all’avanguardia in Europa, si è misurata su temi robusti in Lega, in federazione e all’Uefa, ha un bilancio in ordine come non possono vantare i grandi club italiani e ha una squadra in finale di Conference League, dopo aver perso, ma giocando da protagonista, la finale di Coppa Italia.