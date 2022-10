Polverosi sentenzia: “Il primato del girone per la Fiorentina è un’utopia”

"La Fiorentina di Italiano è ultima nel girone (dietro perfino al Rfs Riga come differenza-reti), gioca per un solo risultato, la vittoria, così da sperare nel 2° posto per poi far parte del gruppetto che spareggerà con le terze classificate dei gironi di Europa League: immaginare un 1° posto del girone oggi è utopia, con l’Istanbul a punteggio pieno e in attesa di sfidare i teneri (per gli altri, non per la Fiorentina) lettoni. Il pareggio consentirebbe agli Hearts di confermarsi al secondo posto e per i viola diventerebbe definitivo il ritorno a Firenze fra una settimana. La sconfitta assumerebbe infine la veste della disfatta europea in un girone che aveva ben poco di proibitivo (o almeno così si pensava). In mezzo alle due gare con gli scozzesi, quella con la Lazio, indicativa se andasse bene stasera, preoccupante se andasse male. E al di là? Al di là può esserci ancora qualcosa o più nulla. A metà ottobre la Fiorentina potrebbe trovarsi nella condizione di una squadra che punta al riscatto o che invece è destinata fin da allora a leccarsi le ferite".