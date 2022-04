Polverosi scrive: “Fiorentina ed Empoli, salto in alto comune”

Il commento di Alberto Polverosi a due giorni da Fiorentina-Empoli

E' l'antivigilia di Fiorentina-Empoli , gara in programma domenica alle 12.30 al Franchi. Il Corriere dello Sport ha pubblicato un commento di Alberto Polverosi dal titolo "Un salto in alto comune". Vi proponiamo alcuni passaggi, l'articolo integrale nel quotidiano in edicola:

C’è un altro aspetto che unisce Fiorentina ed Empoli, è il salto in avanti compiuto in questa stagione. Per l’Empoli è quasi ovvio, l’anno scorso era in B, adesso è in A e sta per raggiungere una salvezza meritata per idee e coraggio, è al 12° posto accanto al Bologna, ha 11 punti di vantaggio su Venezia e Genoa e soprattutto ha 4 squadre alle spalle prima delle tre della zona-retrocessione.