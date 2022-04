Il vizio del gioco: Fiorentina ed Empoli a tutto calcio

Domenica al Franchi si sfideranno due squadre animate dalla stessa filosofia di gioco

Redazione VN

"Il vizio del gioco": il Corriere dello Sport presenta così il derby di domenica tra Fiorentina ed Empoli. I viola vogliono vendicare la sconfitta dell'andata, mentre gli azzurri vogliono tornare a muovere la classifica visto che la vittoria manca da 13 turni.

Si sfideranno - scrive il quotidiano la filosofia del "difendere bene e attaccare benissimo" varata dal tecnico ex Spezia, che pur avendo perso il centravanti da doppia cifra nel mercato di gennaio ha fatto leva sul gruppo ritrovandosi per le mani la seconda cooperativa del gol con 17 diversi marcatori in A (dietro solo all’Atalanta, 18), e quella del "si può fare" dell’allenatore originario di Massa.

FORTINO

A Firenze, la Fiorentina in questa stagione è capitolata soltanto tre volte in campionato, contro Inter, Napoli e Lazio, oltre alla Juventus, ma in Coppa Italia. La media punti interna dei viola è tra le più alte della Serie A, seconda solo all’Inter (c’è una partita in meno all’appello, quella con l’Udinese) e il numero di gol realizzati (32) è il doppio esatto di quelli incassati.

EMPOLI CORSARO IN TRASFERTA

L'Empoli, però, ha costruito lontano dal Castellani e basi su cui fonda la sua classifica: sono 5 i successi esterni festeggiati fin qui, contro i tre al Castellani.

IL CONFRONTO

Fiorentina ed Empoli sono abituate a giocare alte, a spingere in avanti il proprio baricentro (che più o meno si equivale, attorno ai 51 metri), e a tentare di restare in possesso, con la Fiorentina che spicca rispetto all’avversario per minuti di possesso palla nella metà campo avversaria (24 minuti contro 20).