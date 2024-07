Polverosi scrive: “Consapevole o no, c’è l’idea di una Fiorentina italiana”

"Il mercato della Fiorentina sta proseguendo in modalità “andamento lento”. Palladino è partito per la tournée inglese, dove indicativamente dovrebbe mettere a punto la costruzione della squadra attraverso le sue nuove (per i giocatori) concezioni, senza i nuovi difensori, senza i nuovi centrocampisti e senza gli argentini. Come possa dare un senso compiuto alle prossime tre amichevoli (per fortuna con avversari di terza o seconda serie inglese) è difficile da dire. Peraltro manca meno di un mese all’inizio del campionato e l’allenatore avrebbe bisogno di un pronto intervento anziché di un’attesa così lunga.