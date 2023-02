Polverosi: “Rilancio viola in Coppa Italia. Ottima la gestione di Amrabat”

"Con un po’ di attenzione e cogliendo le indicazioni della sua ultima vittoria, la Fiorentina ha davvero la possibilità di trasformare la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia nel suo rilancio. Si erano già visti all’Olimpico i primi segnali di miglioramento. Anche contro la Lazio la squadra di Italiano aveva mostrato una chiara identità, era stata compatta e si era organizzata bene sia con la palla che senza. Stavolta, contro il Torino, forse è stata meno brillante ma ha vinto esprimendosi ancora come collettivo. E in questo successo le indicazioni sono incoraggianti. Per esempio, ha segnato Luka Jovic col suo primo e unico tiro in porta, colpo di testa su cross di Terzic. E’ la seconda gara di fila da titolare del serbo, forse Italiano si è convinto a puntare sull’ex madridista che fa ancora in tempo a tornare l’attaccante di cui ha bisogno la Fiorentina nella seconda parte di stagione, così piena di impegni di livello soprattutto nelle due coppe. Un’altra felice indicazione sulla possibilità di rilancio dei viola è il recupero immediato di Amrabat. La Fiorentina stavolta ha gestito bene una situazione difficile. Bene in tutt’e tre i momenti della vicenda, quando ha rifiutato l’offerta del Barcellona (40 milioni sì, ma non all’ultimo giorno di mercato e non con il diritto di riscatto come volevano i catalani, semmai con l’obbligo), quando alla vigilia ha messo fuori Amrabat dalla lista dei convocati per la gara col Torino perché non era sereno e anche quando lo ha... riammesso, facendolo partire dalla panchina, il giorno della gara, perché questa storia potesse chiudersi prima possibile, senza troppi strascichi, nonostante l’occhieggiante messaggio-social di Amrabat e i fischi del Franchi quando il marocchino ha rimesso piede in campo".