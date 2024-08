Polverosi: “Palladino è in emergenza, ma sento parlare di Terracciano”

Quando durante la stagione scatterà l’emergenza, Palladino saprà già dove mettere le mani. E’ tutta l’estate che allena l’emergenza: Biraghi difensore di centrosinistra, Kayode difensore di centrodestra, Barak mediano. In cinque amichevoli di un certo livello (buona l’ultima col Montpellier) non ha mai schierato la squadra titolare (o presunta tale) per un’ovvia ragione: non ha ancora i giocatori. In questo momento Palladino allena due centrocampisti di ruolo (Mandragora e Bianco, a cui ha aggiunto l’invenzione di Barak: in teoria ci sarebbe anche Amrabat, ma la situazione del marocchino sembra fuori controllo) per due posti e addirittura sei attaccanti esterni (Sottil, Ikoné, Brekalo, Kouame, Beltran e Colpani, ai quali si aggiungerà Nico Gonzalez) sempre per due posti. Gli mancano due difensori, di cui almeno uno del livello dei titolari considerato che ne schiera tre a partita (Martinez Quarta, Progracic, Ranieri e il giovane Comuzzo sono quelli a disposizione) e l’alternativa a Kean, visto che per Nzola si aspetta solo l’offerta buona. E quello che più incuriosisce è che di fronte a un ritardo del genere, alla necessità di fare in fretta e a un cambiamento così profondo, si parla di un sostituto per Terracciano, il miglior giocatore della Fiorentina per continuità di rendimento della stagione scorsa.