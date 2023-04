Polverosi: “Lech inghiottito da una Fiorentina padrona del campo e del gioco”

I viola dominano in Polonia e vedono la semifinale di Conference

Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere Dello Sport, tesse le lodi della Fiorentina. La viola ha stracciato il Lech, nel suo stadio. I ragazzi di Italiano stanno abbattendo tutti gli ostacoli della Conference. In undici partite sono 30 gol fatti. La differenza l'hanno fatta gli attaccanti. I polacchi si legge, hanno trovato un miracoloso pareggio: "Poi è stato inghiottito dal calcio tecnico e arrembante di Italiano. Non c’è stato un settore in difficoltà, quasi mai i polacchi hanno avuto la forza di recuperare palla, di avanzare, di creare dei pericoli. La Fiorentina era ovunque, padrona del campo e del gioco e piena di un’energia straordinaria."