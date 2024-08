Polverosi: “Gudmundsson ok, più forte di Gonzalez. E Kean ha un compito facile”

Per Alberto Polverosi la Fiorentina che inizierà questo tardo pomeriggio a Parma la sua nuova stagione può essere più forte di quella vista l'anno sportivo precedente. "Il potenziamento è evidente", scrive il giornalista nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, elencando i vari arrivi e soffermandosi in particolare sull'acquisto di Albert Gudmundsson. L'islandese ha più colpi di Nico Gonzalez ed il suo talento può far innamorare il popolo viola, che da anni aspettava un calciatore così. Finalmente i gigliati puntano di nuovo sulla tecnica, considerando gli elementi che Raffaele Palladino ha a disposizione sulla trequarti: proprio qui la Fiorentina potrà fare la differenza. E Moise Kean? Per Polverosi è una scommessa importante, ma che avrà un compito semplice: non far rimpiangere i vari Belotti, Nzola, Cabral, Jovic e Piatek