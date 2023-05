Polverosi: “Gara poco attendibile, ma buoni segnali in vista del West Ham”

"Possono bastare anche 4 minuti per stravolgere una partita di calcio. Stavolta sono stati sufficienti alla Fiorentina per ribaltare la Roma". Così Alberto Polverosi spiega la rimonta viola di ieri sera sui giallorossi, un test non troppo attendibile in vista delle finali di Europa e Conference League che le due squadre andranno ad affrontare. Dopo un primo tempo gestito dai capitolini "è successo qualcosa che il portoghese non aveva previsto o forse aveva sottovalutato o, più probabilmente, non gli interessava proprio, perché ormai la testa era al Siviglia". I cambi hanno fatto la differenza, ma Italiano non può contare troppo sull'attendibilità della gara.