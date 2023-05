Polverosi: “Forza, idee, rabbia e un cuore immenso”

Così è bello, è bellissimo. Perché è giusto, perché la Fiorentina va dove merita, vola a Praga per la finale di Conference League. E’ giusto, voluto, cercato con forza, idee, volontà, rabbia. Ma è bello anche perché sembrava di nuovo una partita di quelle che la Fiorentina domina e non vince. Invece stavolta, pur sbagliando una valanga di gol, ne ha segnati abbastanza per arrivare fin lassù. E’ stata una grande Fiorentina, immensa per il cuore, stupenda per il gioco. Dopo 33 anni, dopo la Coppa Uefa persa contro la Juventus nel 1990 nel modo in cui molti ricordano, la Fiorentina torna a giocare la finale di una coppa europea. Non è la Champions (lì c’è l’Inter), non è l’Europa League (lì c’è la Roma), ma va bene anche la Conference. Tre italiane in finale, anche questo è un grande risultato per la Fiorentina, dentro un momento fantastico, con una finale il 7 giugno a Praga contro il West Ham, un’altra fra meno di una settimana all’Olimpico contro l’Inter. E col campionato che offre ancora la possibilità di un ottavo posto.

C’è stato un momento, uno solo, in cui la Fiorentina si è un po’ disunita. E’ successo intorno al 20' del primo tempo, quando il Basilea è uscito dalla sua metà campo per provare l’ebbrezza di un attacco. Dopo pochi minuti i viola sono tornati in possesso dell’iniziativa, delle posizioni, dei movimenti, hanno ripreso a giocare una partita seria, di intelligenza, una partita da squadra esperta pur sapendo che di esperienza internazionale non ne hanno, e alla fine l’hanno piegata a loro favore. E’ questo il senso di squadra, l’identità di squadra. Non c’era, nella Fiorentina, un giocatore in grado di saltare l’uomo e in quella folla di guardie svizzere non era semplice trovare una strada per arrivare in porta. Dopo mezz’ora nemmeno un tiro in porta perché il Basilea difendeva con otto giocatori a cui si aggiungevano anche i due attaccanti per pressare il primo portatore di palla. Per dire, in 45' l’ex più atteso, il re della Conference, Arthur Cabral, non si era mai visto. Non c’era il giocatore decisivo (verrà fuori un po’ più tardi...) ma c’era una squadra decisa a portare via la qualificazione per la finale. Da applausi.