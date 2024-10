Polverosi: “Evitata la figuraccia. Avete visto la Lazio? Che differenza”

E vitata la figuraccia, evitato il primo passo falso in Conference League. Vista la sofferenza per arrivarci (ai rigori nello spareggio contro l’Akademia Puskas, grazie alla prodezza di De Gea), sarebbe stato beffardo pareggiare la prima in casa contro una squadra di semiprofessionisti gallesi. Ma per riuscirci, dopo un’ora di calcio pressapochistico, c’è voluto l’ingresso di tre titolari. Il nome che portano in giro per il Galles e ora anche in Europa farebbe pensare alla squadra del prete, che si allena all’oratorio e prima della doccia fa anche un po’ di catechismo. E invece The New Saints, rischiando la blasfemia, hanno corso come indemoniati e costretto la Fiorentina tutta nuova a chiudere il primo tempo sullo 0-0. Forza e coraggio, anzi, forza d’animo, le virtù dei nuovi santi.