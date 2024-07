Polverosi controcorrente: “Vendere Terracciano sarebbe un grande rischio”

Nella stagione scorsa Terracciano ha mantenuto una invidiabile continuità di rendimento. Non è un portiere che ruba l’occhio, ma spesso risolve situazioni complicate. Non alza mai la voce, non se la prende con i compagni quando sbagliano, commette pochi errori e quasi mai vistosi. Non è giovane, però nemmeno chi dovrebbe sostituirlo è proprio un ragaz zino (34 anni a 30). Dicono che Palladino preferisca un portiere capace di avviare l’azione dal basso ma neppure Musso, nella specialità di moda di questi tempi, è un fenomeno. Un po’ meglio di Terracciano, può darsi. Però nella tradizionale (e superata...?) interpretazione del ruolo, ovvero la parata, il numero uno viola è assai più affidabile dell’argentino. Dicono che Palladino spinga la costruzione dal basso fino al rischio e in effetti chi ricorda il gol di Beltran a Monza (Di Gregorio fulminato con la palla al piede) può confermarlo. Ma allora serve qualcosa di più di Musso, serve uno come Maignan, come Ederson, o anche come Pepe Reina che a 42 anni ha firmato per il Como, e la Fiorentina un portiere come i primi due non può prenderlo. Resta il fatto che Terracciano, forse per quel suo stile poco spettacolare anche se molto efficace, non è mai piaciuto troppo ai fiorentini, non ha mai goduto di buona stampa in senso lato. Eppure basterebbe ricordare le partite di Udine (2-0 per i viola dominati dai friulani e salvati dal portiere, voto 8 del nostro giornale), col Milan in casa e fuori, col Verona, col Torino, col Frosinone, quella memorabile di Bruges e altre ancora per stabilire le sue capacità. Poche insufficienze, raramente sotto il 5,5, questa è stata la stagione di un portiere che la Fiorentina farebbe bene a tenersi stretta.