Polverosi: “Al ritorno serve una Fiorentina che ora non c’è. Esterni spariti”

Alberto Polverosi sulla pagine del Corriere Dello Sport, commenta la sconfitta della Fiorentina. Il giornalista non è ottimista, serve una Fiorentina che adesso non c'è. Una prestazione non incoraggiante, però va data fiducia alla squadra. L'aspetto positivo è il gol di Cabral. Questa è la sua coppa, ma la partita è subito difficile. La benzina continua, scarseggia e la spinta della città non basta più. Dopo una buona mezz'ora la squadra ha concesso spazi. L'esempio è Amrabat, al suo calo è corrisposto quello della Fiorentina. Al ritorno per Polverosi la chiave saranno gli esterni, che ieri non si sono visti, e limitare Ndoye e Diouf. Ma l'unica cosa bella della serata è stata il Franchi.