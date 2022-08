Poesio scrive: “Risposte confortanti. La solidità difensiva è l’arma in più”

L'analisi di Ernesto Poesio per il Corriere Fiorentino

" Alla pari, ma senza guizzo ": è il titolo dell'analisi di Ernesto Poesio per il Corriere Fiorentino su Fiorentina-Napoli 0-0. Riportiamo una parte dell'articolo che potete leggere integralmente nel quotidiano in edicola:

"Il primo vero test contro una big ha regalato alla Fiorentina risposte confortanti sul piano della crescita, ma anche conferme sulla difficoltà sottoporta che accompagnano la squadra di Italiano ormai da tempo. A dirlo sono anche i numeri con i viola che ieri sono uscita dal Franchi con il terzo 0-0 consecutivo, con pochi tiri in porta (5) e ancora meno quelli realmente pericolosi. Ma dopo la giornata di ieri, guardando anche la classifica con soli due punti di distacco dalla vetta, è giusto prima di tutto guardare al bicchiere mezzo pieno. È proprio la difesa, il tallone d’achille della Fiorentina della scorsa stagione, che regala oggi i maggiori sorrisi a Vincenzo Italiano. Lui che crede fermamente nel gioco offensivo, nel «segnare un gol più degli avversari», sta trovando invece nella solidità difensiva l’arma in più di questa Fiorentina di inizio anno, che proprio grazie alle prestazioni della retroguardia ha conquistato giovedì la qualificazione ai gironi di Conference League e ieri è riuscito a fermare la lanciatissima squadra di Spalletti. I segnali insomma in questo senso sono più che positivi, anche perché la fase difensiva viola nasce sulla trequarti avversaria, con un pressing altissimo capace di inibire il gioco degli avversari".