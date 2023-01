Poesio scrive: “‘Meritiamo di più” dovrebbe essere inizio di un dibattito serio”

"(...). Se la Fiorentina è arrivata al punto in cui si trova, non si può certo dire che siano mancate le avvisaglie. Il problema semmai è l’aver preferito guardare non la luna ma il dito. Dalla cessione di Vlahovic in poi, sono state tante le decisioni prese dal club sulle quali sarebbe stato più proficuo un atteggiamento critico invece che accettare e rilanciare (spesso con insulti) lo schema del «Con Rocco o contro la Fiorentina» imposto dalla società per distrarre dai propri errori.

Una strada studiata dal reparto comunicativo viola che ha inquinato il dibattito attorno alla Fiorentina, trasformando in "nemici del popolo" chiunque eccepisse, che si trattasse di alcuni giornalisti (tra cui quelli di questo giornale) oppure di figure intoccabili come Prandelli, Antognoni e, per ultimo, Batistuta. Tutti colpevoli di non partecipare a immotivati peana mentre la squadra si indeboliva nonostante il ritorno in Europa. Quel "meritiamo di più" insomma non può essere una sorta di indulto morale. Dovrebbe semmai rappresentare l’inizio di un dibattito serio sulle domande che il club ha eluso troppo spesso: qual è il progetto tecnico? Quali sono le intenzioni della proprietà? Gli errori commessi sono stati compresi e saranno ammessi? Esigere le risposte sarebbe un vero cambio di passo. Molto più di un coro".