Poesio scrive: “La Fiorentina ha ripreso il filo del discorso”

Prima vittoria in Conference League. Ora testa alla partita contro la Lazio in programma lunedì sera

" La vittoria e qualche sorriso ritrovato ": è il titolo dell'analisi di Ernesto Poesio per il Corriere Fiorentino dopo la vittoria della Fiorentina contro il Cukaricki per 6-0 in Conference League. Riportiamo una parte dell'articolo:

"L’avversario migliore al momento giusto. Quando serviva recuperare un po’ di sorrisi, primo fra tutti quello di Italiano il cui sguardo torvo e la cui risposta piccata a una domanda non proprio insidiosa in avvio della conferenza stampa alla vigilia avevano fatto capire a tutti che aria tirava nello spogliatoio dopo la sconfitta con l’Empoli. Non deve essere stato dei migliori il morale al Viola Park, almeno fino a ieri sera quando davanti alla squadra più debole (scomposta e di categoria amatoriale anche nel fare fallo) del girone, la Fiorentina si è divertita e ha divertito i 15 mila tifosi arrivati al Franchi per quello che è diventato quasi subito una specie di allenamento aperto del giovedì. Meglio insomma una serata così, senza storia né difficoltà. Un modo per riprendere il filo del discorso interrotto con la sconfitta di lunedì sera e presentarsi a Roma contro la Lazio rinfrancati nel morale. Ne ha approfittato anche Beltran. I suoi gol sono stati la nota più positiva della serata visto che l’argentino aveva bisogno di ritrovare la confidenza con la porta e nei propri mezzi".