Poesio scrive: “Rischio retrocessione virtuale a Natale. Rispetto al ’92-’93…”

C’è una differenza con la stagione 1992-’93, quella della retrocessione, scrive Ernesto Poesio sulle colonne del Corriere Fiorentino. Ma non è di buon auspicio. I viola all’epoca lottavano per il titolo, mentre oggi non hanno nemmeno questa soddisfazione iniziale, nessun tesoretto di punti su cui fare affidamento. Il rischio di retrocedere c’è e non va snobbato, così come non è sano pensare che il pur meritato gol del pari di Milenkovic possa in un colpo spazzare via tutti i problemi. I tre allenatori di Commisso hanno tutti riportato cicatrici profonde nella loro esperienza in viola. I giocatori mostrano paura, occhi spenti, e la barca traballa pericolosamente a ogni folata di vento. Il motore è ingolfato, e, visto il calendario, conclude Poesio, non è possibile avere la certezza di non trovarsi virtualmente in B a Natale.

Ribery e Callejon, se ci siete battete un colpo. I due leader non trascinano sulle ali