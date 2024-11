Poesio: “La gara di ieri è stata una specie di tortura. Sia da monito per il futuro”

Palladino alla vigilia si era un po’ risentito dello scarso interesse con cui l’ambiente si era avvicinato alla sfida con l’Apoel. Ma certo, se la gara di Cipro doveva riconciliare un po’ l’esigente pubblico viola con la Conference League, la missione è decisamente fallita. Al di là del risultato, è stato il livello di gioco a rendere i 90 minuti tra i viola e l’Apoel una specie di tortura. E la responsabilità, più che ai volenterosi giocatori ciprioti, è da assegnare quasi in toto ai giocatori di Palladino che non sono stati in grado di alzare né il ritmo della gara né il livello calcistico finendo per essere risucchiati in una stanca mediocrità generale. La squadra B viola, che poi sarebbe in gran parte quella che Vincenzo Italiano ha avuto a disposizione lo scorso anno, non è riuscita ad imporre il proprio gioco neanche per poco tempo. Se infatti la partita di ieri ha raccontato qualcosa, oltre agli errori difensivi che sembravano un ricordo del passato, è che il divario fra i titolari che stanno conducendo i viola in alto in campionato e le riserve è ampio. Peccato, insomma, soprattutto per chi avrebbe dovuto sfruttare l’occasione per mettersi in mostra e dimostrarsi capace di far rifiatare i titolarissimi in una coppa che non avrebbe dovuto creare problemi, almeno nel girone unico. Invece, la serataccia di Nicosia è stata un po’ come un tuffo nel passato di cui avremmo tutti fatto volentieri a meno. Sconfitta brutta, da archiviare il prima possibile nella speranza che non lasci scorie a un gruppo che nelle ultime settimane ha fatto il pieno di autostima. Un incidente di percorso, vogliamo pensarla così, lungo una strada europea che non dovrebbe comunque essere particolarmente scalfita da questo passaggio a vuoto. Semmai, questa sconfitta, può essere un monito per il futuro quando la posta in palio sarà più alta e sarà più complesso pensare a turnover così massicci