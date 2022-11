Poco tempo: Italiano studia le mosse e spera di recuperare Gonzalez

Non c'è tempo per godersi la vittoria di Marassi, perché la Fiorentina deve subito ripartire: oggi alle 15.00 i viola si ritroveranno al Centro Sportivo per preparare la sfida alla Salernitana in programma mercoledì. Occasione per uno scarico per chi ha giocato meno e per un focus sulla prossima gara, con la speranza di recuperare qualche infortunato.