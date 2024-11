Tuttavia, Kayode non si è mai lamentato e ha dichiarato di essere soddisfatto della sua situazione alla Fiorentina, apprezzando la fiducia del mister Palladino, che lo fa giocare quando c'è spazio. Inoltre, ha espresso gioia per la convocazione del compagno Dodo in Nazionale, riconoscendo il suo merito e il grande potenziale. Lo riporta la Nazione.