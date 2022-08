Pochi progressi col Qatar, le condizioni di Duncan. Zurkowski bene ma bocciato

Nessun passo avanti rispetto al Galatasaray, se non per il risultato che almeno non è una sconfitta. Ma il Corriere Fiorentino non fa allarmismi, pur sottolineando come ci sia ancora da lavorare per la banda Italiano. C'è voglia di Dodò fin da subito contro la Cremonese, mentre Milenkovic ancora non sa se quella di ieri con la fascia al braccio è stata l'ultima in viola. Il suo agente Ramadani ha avuto in queste ore un contatto col Tottenham e tra oggi e domani è attesa una decisione definitiva.