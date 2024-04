Pochi cambi da buoni: Italiano non ha intenzione di stravolgere la Fiorentina

La vittoria sull’Atalanta insomma ha messo parecchia benzina nel motore della Fiorentina e proprio per questo Italiano sta seriamente pensando di toccare il meno possibile la formazione. Ciò non significa che confermerà in blocco gli undici di mercoledì come successo una sola volta in due anni e mezzo (nelle gare con Lazio e Torino) ma, stavolta, non ci sarebbe da sorprendersi se lo facesse. Più probabile però che qualcosa cambi. Un paio di uomini, magari, non tanti di più. In difesa per esempio Biraghi potrebbe riprendere il proprio posto sulla fascia sinistra e davanti a lui Sottil (favorito su Ikonè) potrebbe concedere un po’ di riposo a Kouame che, dopo tre mesi di assenza, ha giocato da titolare le ultime due. Per il resto, pur resistendo il dubbio Arthur, spazio a chi contro il Gasp ha offerto una delle migliori prestazioni stagionali. È questo, il nodo. Il vero cruccio di un allenatore che ha sempre sottolineato come le ambizioni passino dalla continuità e che, stasera, vuole evidentemente capire se da quel punto di vista qualcosa è cambiato. E poi si sa. Per lui il merito viene sopra ogni cosa e quanto visto in Coppa Italia gli è piaciuto talmente tanto che, appunto, sta pensando di premiare gran parte dei protagonisti di quella prova. Lo riporta il Corriere Fiorentino.