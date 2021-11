Pochi biglietti e procedure complesse. La Fiesole diserta la gara con la Juve

La Fiesole non ci sta e diserta la trasferta

Non ci sarà la parte più calda del tifo Viola nella gara di sabato a Torino contro la Juventus. Come scrive Repubblica Firenze, infatti, la Fiesole ha deciso di non partecipare alla trasferta. "Troppo difficile garantire uno spettacolo vero per gli ultras, troppe problematiche nell’acquisto dei biglietti, da fare online e con registrazione al portale bianconero, ma soprattutto pochi tagliandi disponibili". Sono infatti soltanto 762 i posti messi a disposizione per il settore ospiti a fronte di una capienza di circa 2.000 posti. Le procedure per accaparrarsi un biglietto, poi, non hanno aiutato. Uno dei passaggi necessari che hanno dissuaso i tifosi Viola è quello di doversi anche registrare sul portale bianconero con annessa iscrizione alla newsletter. Tanti gruppi di tifosi, anche più piccoli, sono rimasti molto delusi. E qualcuno, con un po' di malizia, ha pensato che forse tutto questo sia stato fatto di proposito per evitare che tutto il calore dei tifosi Fiorentini potesse catalizzare l'entusiasmo della squadra... LEGGI IL COMUNICATO DELLA CURVA