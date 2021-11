Curva Fiesole: “Invitiamo tutti i tifosi a boicottare trasferta allo Stadium”

Il comunicato che ufficializza la scelta della Curva Fiesole: "Non parteciperemo alla trasferta di Torino, ecco i motivi"

Come vi avevamo raccontato nelle scorse ore, i rappresentanti della Curva Fiesole hanno maturato la decisione di rinunciare a seguire sabato allo Stadium la partita Juventus-Fiorentina. I motivi vengono spiegati in questo comunicato diramato stamattina: capienza limitata, modalità di vendita solo online e obbligo di iscriversi al sito della Juventus. In fondo all'annuncio viene rivolto l'invito a tutti i tifosi viola di boicottare a loro volta la trasferta di Torino.