Poche chiacchere, parla il campo: Igor, una sorpresa inaspettata

La sorpresa più inaspettata, il leader silenzioso della Fiorentina. Igor stupisce tutti, con un silenzio pesante come macigni

Il punto forte delle ultime partite della Fiorentina di Italiano è stata la difesa. Ma se Milenkovic ormai rappresenta una certezza, Igor possiamo considerarlo una sorpresa inaspettata. Come riportato da Repubblica, la crescita del brasiliano è qualcosa di notevole. Come succede in questo sport, le ottime prestazioni vengono spesso accompagnate dalle prime voci di mercato. Per ora Igor parla poco e lascia spazio solo ai verdetti del rettangolo di gioco. Il suo contratto lo lega ai viola fino al 2024, ci sarà tempo per decifrare il suo futuro. Per adesso, la Fiorentina si gode il suo nuovo leader silenzioso.