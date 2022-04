Il muro viola alla prova del nove: è una questione di feeling

La Fiorentina ha eretto un muro, adesso tocca al Napoli tentare di sfondarlo. Italiano ha trovato la sua arma in più

Repubblica analizza il match tra Napoli e Fiorentina, soffermandosi sulla forza della difesa viola che Domenica incontrerà un attacco da scudetto. La velocità di Insigne e Politano saranno le armi più pericolose della squadra di Spalletti, aspettando novità sulla presenza di Osimhen. Adesso è arrivata una vera e propria prova del nove per la difesa viola, che si dovrà testare contro giocatori tutt'altro che mediocri. Non bisogna però sottovalutare l'aspetto difensivo del Napoli, miglior difesa del campionato con 23 gol incassati, che non subisce più di una rete a gara dal lontano 4 Dicembre, match contro l'Atalanta. Insomma, Napoli-Fiorentina si giocherà sull'equilibrio difensivo di due squadre che hanno eretto un muro e buttarlo giù sembra davvero difficile.